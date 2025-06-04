Сеть подпольных торговцев младенцами накрыли в ходе спецоперации в Алматы. И как сообщает полиция Казахстана, преступники покупали новорожденных у женщин из социально уязвимых слоев населения, а затем продавали их за большие деньги тем, кто желал приобрести ребенка. Во время одной из таких сделок продажи мальчика за крупную сумму подозреваемых задержали с поличным при передаче денег. По заверению местной полиции, речь идет не о разовой попытке. Есть основания полагать, что имела место устойчивая схема, возможно, с межрегиональными связями. Работа по установлению всех причастных лиц продолжается, в том числе и в других регионах Казахстана. По данным следствия, преступная схема действовала в течение нескольких лет и была организована с использованием социальных сетей.