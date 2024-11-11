3.39 RUB
3.49 USD
3.60 EUR
ПрезидентОбществоПолитикаЭкономикаКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Сначала подрался с братом, а после попытался дать взятку участковому. В Минске задержали дебошира
Житель столицы, предпочитающий решать конфликты кулаками, задержан за попытку дачи взятки участковому инспектору.
По информации МВД, жильцы одной из многоэтажек города сообщили в милицию о драке в соседней квартире. Как оказалось, там выясняли отношения двое братьев. И очень увлеклись - у обоих были заметные телесные повреждения. От помощи медиков они отказались.
Прибывший по вызову участковый решил доставить дебоширов в РУВД для разбирательства. Но один из братьев 43 лет посчитал, что ему туда ехать не нужно - он был нетрезв. А чтобы происшествие осталось без внимания, предложил милиционеру в качестве аргумента 200 рублей.
Михаил Щерба, замначальника управления по г. Минску ГУСБ МВД Беларуси:
"Мужчина никак не отреагировал на предупреждение милиционера об уголовной ответственности и продолжил настойчиво предлагать деньги. Обращаем внимание: при осуществлении своей служебной деятельности сотрудники милиции используют видеорегистраторы. За дачу взятки, а равно и покушение на дачу взятки, грозит уголовная ответственность и наказание вплоть до лишения свободы".
Нарушителя в отделение милиции все же доставили. Возбуждено уголовное дело.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Какие инициативы реализует Беларусь во время председательства в ЕАЭС, рассказал Сергей Рачков
С чего начиналось АТН - рассказываем, какой путь прошло Агентство теленовостей за 30 лет
Как и почему Беларусь стала мировым лидером по количеству операций по пересадке органов и тканей
Молодежь рассказала, готова ли взять в свои руки будущее Беларуси
В мире
Все
Государственный долг Украины на конец 2024 года достиг 165,1 млрд долларов
Словакия может остановить поставки электричества Украине в ответ на прекращение газового транзита
Бывший мэр Риги заговорил о возрождении нацизма в Германии
Объявление номинантов на премию "Оскар" перенесли из-за пожаров в Лос-Анджелесе
Регионы
Все
Происшествия
Все
Сначала подрался с братом, а после попытался дать взятку участковому. В Минске задержали дебошира
Режим бедствия введен в Калифорнии из-за лесных пожаров. Что известно об ущербе и пострадавших?
Ни подруг, ни театра. Минчанку обманула новая приятельница с сайта знакомств
Давка в индийском храме унесла жизни 6 человек