Сначала подрался с братом, а после попытался дать взятку участковому. В Минске задержали дебошира

Житель столицы, предпочитающий решать конфликты кулаками, задержан за попытку дачи взятки участковому инспектору.

По информации МВД, жильцы одной из многоэтажек города сообщили в милицию о драке в соседней квартире. Как оказалось, там выясняли отношения двое братьев. И очень увлеклись - у обоих были заметные телесные повреждения. От помощи медиков они отказались.

Прибывший по вызову участковый решил доставить дебоширов в РУВД для разбирательства. Но один из братьев 43 лет посчитал, что ему туда ехать не нужно - он был нетрезв. А чтобы происшествие осталось без внимания, предложил милиционеру в качестве аргумента 200 рублей.

Михаил Щерба, замначальника управления по г. Минску ГУСБ МВД Беларуси:

"Мужчина никак не отреагировал на предупреждение милиционера об уголовной ответственности и продолжил настойчиво предлагать деньги. Обращаем внимание: при осуществлении своей служебной деятельности сотрудники милиции используют видеорегистраторы. За дачу взятки, а равно и покушение на дачу взятки, грозит уголовная ответственность и наказание вплоть до лишения свободы".