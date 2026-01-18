3.71 BYN
Страшная трагедия в Большом Хоново: при пожаре в частном доме погибли 4 человека
Трагедия в Могилевском районе - на пожаре погибли 4 человека. Накануне около полуночи местные жители сообщили на линию 101 о возгорании частного дома в деревне Большое Хоново.
Строение было целиком объято пламенем, шел густой дым. Бойцы МЧС обнаружили останки всех погибших в одной комнате. Хозяйка сумела спастись.
Как сообщили в СК, накануне ЧП в доме проходило застолье. Жильцы приобрели алкоголь, а также свечи - электричество было отключено за неуплату. По одной из версий, вероятная причина пожара - неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении.
В Житковичском районе при пожаре спасли пенсионерку
Накануне пламя вспыхнуло в жилом доме Житковичском районе. По прибытии подразделений МЧС в деревню Малые Стеблевичи наблюдалось открытое горение кровли. Спасатели обнаружили в комнате на кровати пенсионерку и вывели ее на улицу. Пожар был ликвидирован, обошлось без пострадавших.