Страшная трагедия в Большом Хоново: при пожаре в частном доме погибли 4 человека

Трагедия в Могилевском районе - на пожаре погибли 4 человека. Накануне около полуночи местные жители сообщили на линию 101 о возгорании частного дома в деревне Большое Хоново.



Строение было целиком объято пламенем, шел густой дым. Бойцы МЧС обнаружили останки всех погибших в одной комнате. Хозяйка сумела спастись.



Как сообщили в СК, накануне ЧП в доме проходило застолье. Жильцы приобрели алкоголь, а также свечи - электричество было отключено за неуплату. По одной из версий, вероятная причина пожара - неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении.