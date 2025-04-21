3.68 BYN
3.06 BYN
3.48 BYN
Страшное ДТП в Щучинском районе - фура насмерть сбила мужчину
Страшное ДТП в Щучинском районе - фура насмерть сбила мужчинуnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b087bd7a-f11f-4642-9a9a-babf69922fda/conversions/22276050-a034-4bc8-a4bd-c4b74c88eded-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b087bd7a-f11f-4642-9a9a-babf69922fda/conversions/22276050-a034-4bc8-a4bd-c4b74c88eded-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b087bd7a-f11f-4642-9a9a-babf69922fda/conversions/22276050-a034-4bc8-a4bd-c4b74c88eded-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b087bd7a-f11f-4642-9a9a-babf69922fda/conversions/22276050-a034-4bc8-a4bd-c4b74c88eded-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Щучинском районе под колесами большегруза погиб пешеход. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел сегодня ранним утром. Установлено, что 38-летний мужчина за рулем грузового авто Volvo ехал по трассе М6 со стороны Гродно. На 217-м км автодороги он совершил наезд на пешехода, который двигался по правой полосе проезжей части. В результате аварии 57-летний мужчина погиб на месте происшествия.
По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело.
Фото: teh-shina.ru.