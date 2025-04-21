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Страшное ДТП в Щучинском районе - фура насмерть сбила мужчину

Страшное ДТП в Щучинском районе - фура насмерть сбила мужчину

В Щучинском районе под колесами большегруза погиб пешеход. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел сегодня ранним утром. Установлено, что 38-летний мужчина за рулем грузового авто Volvo ехал по трассе М6 со стороны Гродно. На 217-м км автодороги он совершил наезд на пешехода, который двигался по правой полосе проезжей части. В результате аварии 57-летний мужчина погиб на месте происшествия.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело.

Фото: teh-shina.ru.

ДТПЩучинский район