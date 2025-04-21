Страшное ДТП в Щучинском районе - фура насмерть сбила мужчину

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел сегодня ранним утром. Установлено, что 38-летний мужчина за рулем грузового авто Volvo ехал по трассе М6 со стороны Гродно. На 217-м км автодороги он совершил наезд на пешехода, который двигался по правой полосе проезжей части. В результате аварии 57-летний мужчина погиб на месте происшествия.