Топ-менеджеры страховых компаний задержаны в Минске за взятки

Оперативники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке бойцов спецподразделения "Алмаз" задержали в Минске топ-менеджеров трех крупных страховых компаний. Это два директора 47 и 62 лет, а также 65-летний советник, ранее занимавший аналогичную должность.

"Установлено, что фигуранты, вступив в противоправный сговор с представителями коммерческих структур, в июне текущего года за решение вопросов о продолжении делового сотрудничества получили взятки, по предварительным данным, исчисляемые десятками тысяч евро и долларов. В настоящее время определяется круг иных лиц, причастных к коррупционной схеме. Проводится проверка финансовой деятельности страховых фирм за последние годы".