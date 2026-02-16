Трое иностранцев совершили вооруженный разбой в Смолевичском районе - подробности нападения

Стали известны подробности дерзкого нападения в Смолевичском районе. Трое иностранцев совершили вооруженный разбой. Преступление им заказали через Telegram. На место выехала группа задержания. Нападавшие оказали сопротивление, но были задержаны.

16 февраля под утро на пульт охраны МВД поступил вызов о нападении на дом в деревне Будагово. Трое налетчиков, разбив окно в коттедже, по лестнице забрались внутрь. Избили хозяев и гостя, который у них находился в тот момент. У нападавших были травматические пистолеты, бита, газовые баллончики.

Спасло жизнь людям то, что дом их был оборудован охранной сигнализацией. Пострадавшие успели нажать на тревожную кнопку. Через пару минут наряд милиции уже был на месте. Двоих налетчиков задержали сразу. Третий успел скрыться в лесу, его нашли спустя некоторое время.

Андрей Буров, милиционер-водитель группы задержания Жодинского отдела Департамента охраны МВД Беларуси:

"Сегодня около 05:00 мы с напарником выдвинулись вторым нарядом на срабатывание кнопки тревожной сигнализации частного дома. Прибыв на место и получив информацию от первого наряда, незамедлительно выдвинулись в направлении злоумышленников. Они были задержаны в лесном массиве. В отношении их была применена физическая сила и специальные средства".

Задержанными оказались трое жителей Нижнего Новгорода, одному парню 17 и двоим по 18 лет. Они получили задание избить хозяев этого дома. За что и почему, они не знают. Выполняли заказ за деньги. За дело им обещали 300 тыс. российских рублей. Подработку парни нашли в одном из Telegram-каналов, видимо, не подозревая, что в Беларуси милиция работает настолько оперативно.