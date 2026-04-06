Уголовное дело вместо штрафа: водитель попытался дать взятку инспектору ГАИ

За взятку ГАИ задержан водитель ВАЗа. Сперва он проигнорировал сигналы инспектора и попытался скрыться, но 34-летнего нарушителя остановили. Оказалось, что у мужчины нет прав, и это уже третье подобное задержание. Осознавая грядущие проблемы, житель Могилева решил предложить инспектору денег, чтобы его отпустили.