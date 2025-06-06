Украинка пыталась провезти мимо таможни золото примерно на 10 тысяч рублей

Золото примерно на 10 тысяч рублей собиралась провезти мимо таможни. 32-летней украинке придется заплатить тысячу рублей штрафа за незаконное перемещение через белорусскую границу драгметалла, рассказали в таможенном комитете Беларуси.

По их данным, к иностранке возникли вопросы, когда она проезжала через пункт пропуска "Каменный Лог", что граничит с Литвой, на рейсовом автобусе. Досматривая ее багаж, таможенники нашли два слитка весом 30 граммов (они были спрятаны у пассажира в личных вещах).