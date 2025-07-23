В Амурской области разбился пассажирский самолет Ан-24

Все пассажиры, находившиеся на борту самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области, по предварительным данным, погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"По предварительной информации, все погибли. Пока вертолет со спасателями не может приземлиться в районе крушения - это труднодоступная местность, склон горы. На месте происходит пожар", - сказал собеседник агентства.

Как сообщается, на борту находились более 40 пассажиров, в том числе 5 детей, и 6 членов экипажа. Борт следовал по маршруту Хабаровск - Благовещенск - Тында и пропал с радаров после захода на второй круг для посадки в аэропорту Тынды. Самолет не подавал сигналов о проблеме в воздухе. Росавиация в координации с МЧС России и другими оперативными службами вели поиски самолета. Обломки пропавшего пассажирского Ан-24 в Амурской области обнаружили на склоне горы в 16 км от Тынды в труднодоступной местности. Амурское МЧС открыло горячую линию после обнаружения фюзеляжа самолета.

В авиакомпании заявили, что перед полетом борт проходил необходимую проверку и был технически исправен. Как сообщили в оперативных службах, в качестве версии крушения самолета рассматривается ошибка экипажа при заходе на посадку при плохой видимости. По факту пропажи пассажирского самолета было возбуждено уголовное дело.