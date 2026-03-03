В Борисовском районе директор ЖКХ обогащался за счет государства

В Борисовском районе директор одного из предприятий ЖКХ подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями.

По данным следствия, с марта по июль 2023 года руководитель заключил ряд договоров с частной фирмой на поставку товарно-материальных ценностей. По факту это была лишь видимость эффективной работы.

Все установленные законодательством процедуры - тендеры, анализ рынка, проверка контрагентов - были им сознательно проигнорированы.

Мария Никитина, официальный представитель УСК по Минской области:

"По его незаконному указанию начальник бюро материально-технического снабжения и главный бухгалтер перечислили на счет частной фирмы почти 120,5 тыс. рублей. Однако фактически поставлено было продукции лишь на сумму около 40 тысяч рублей. Более того, цены на поставленные товары были существенно завышены: оптовая надбавка достигала 203 % при разрешенной норме в 10 %. В результате невыполненными остались поставки на сумму свыше 80 тыс. рублей. Общий ущерб государственному предприятию превысил 94,5 тыс. рублей, что является особо крупным размером".