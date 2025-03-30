В Бресте четырехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа

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В Бресте ребенок выпал из окна четвертого этажа. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

Как отметили в ведомстве, предварительно установлено, что вечером 29 марта четырехлетний мальчик играл на подоконнике, он открыл окно и оперся на москитную сетку. Конструкция не выдержала вес малыша, и он упал на землю с высоты четвертого этажа.

Сейчас ребенок находится в больнице, ему оказывается медпомощь.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Установлено, что мальчик находился в комнате вместе с 17-летней сестрой.