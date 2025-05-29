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В Бресте раскрыто убийство 24-летней давности
В сентябре 2002 года под железнодорожным мостом в реке Муховец был обнаружен труп мужчины без головы и рук. Прокуратурой было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Но личность погибшего не могли установить 23 года. И лишь год назад это дело получило продолжение.
Кроме того, установлено, что фигуранты в 2001 году совершили разбойное нападение на квартиру местного предпринимателя. Угрожая оружием, они связали малолетнюю дочь и похитили ценные вещи с деньгами.
Брестским областным судом задержанные уже приговорены к лишению свободы сроком от 22 до 24 лет.