В Бресте раскрыто убийство 24-летней давности

В сентябре 2002 года под железнодорожным мостом в реке Муховец был обнаружен труп мужчины без головы и рук. Прокуратурой было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Но личность погибшего не могли установить 23 года. И лишь год назад это дело получило продолжение.