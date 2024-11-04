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В Добрушском районе в лобовом столкновении погибли оба водителя
В Добрушском районе в ДТП погибли два человека.
Утром 11 ноября 45-летняя водитель Nissan на первом километре дороги "Подъезд к Гомелю от трассы М-10", выехала на полосу встречного движения и врезалась в Opel. За рулем этой машины находился 43-летний мужчина. В результате аварии оба водителя погибли.
63-летняя женщина-пассажир Opel с различными травмами была доставлена в больницу.
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