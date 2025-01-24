3.45 RUB
3.39 USD
3.52 EUR
В Гродно из-за повреждения трубопровода нарушено теплоснабжение в 21 доме, детсаде и двух магазинах
На улице Кремко в Гродно произошло повреждение трубопровода, идут работы по восстановлению теплоснабжения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Гродненского облисполкома.
Прорыв трубопровода теплотрассы диаметром 250 мм сегодня произошел на улице Кремко в Гродно. Без теплоснабжения остались 21 многоквартирный дом, детский сад и два магазина.
Сейчас идут восстановительные работы, ситуация находится на контроле заместителя председателя облисполкома Андрея Жука.
Службы ЖКХ проводят постоянные мониторинги температурного режима в учреждениях образования.
Бригады филиала "Гродненские тепловые сети" оперативно восстанавливают теплоснабжение, дополнили в РУП "Гродноэнерго". Энергетики прилагают все усилия, чтобы максимально быстро вернуть тепло потребителям. Специалисты просят при обнаружении струй воды, прорывающихся из-под земли, или провалов грунта сообщать по телефону 115 или в аварийную службу тепловых сетей, а также не заходить за ограждения и соблюдать безопасную дистанцию.
Планируется возобновить подачу тепла сегодня до 18:00.