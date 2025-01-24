В Гродно из-за повреждения трубопровода нарушено теплоснабжение в 21 доме, детсаде и двух магазинах

На улице Кремко в Гродно произошло повреждение трубопровода, идут работы по восстановлению теплоснабжения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Гродненского облисполкома.

Прорыв трубопровода теплотрассы диаметром 250 мм сегодня произошел на улице Кремко в Гродно. Без теплоснабжения остались 21 многоквартирный дом, детский сад и два магазина.

Бригады филиала "Гродненские тепловые сети" оперативно восстанавливают теплоснабжение, дополнили в РУП "Гродноэнерго". Энергетики прилагают все усилия, чтобы максимально быстро вернуть тепло потребителям. Специалисты просят при обнаружении струй воды, прорывающихся из-под земли, или провалов грунта сообщать по телефону 115 или в аварийную службу тепловых сетей, а также не заходить за ограждения и соблюдать безопасную дистанцию.