В Калуге откололась льдина с 20 рыбаками - МЧС проводит эвакуацию

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Льдина с 20 рыбаками откололась на реке Ока в Калуге и поплыла. Большую часть мужчин спасатели уже эвакуировали на берег, сообщил РИА Новости 7 марта представитель ГУМЧС по Калужской области.

"На льдине находились примерно 20 человек. И один провалился. Благо, уже наши спасатели были на этой льдине в лодке и его вытащили. Спасли", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что эвакуация рыбаков на берег продолжается, на данный момент на льдине остались три человека.

Как позже уточнило МЧС РФ, на льдине размером 50x70 метров находились 17 рыбаков, после отрыва, она причалила к противоположному берегу. Двое рыбаков попытались самостоятельно добраться до берега, один из них провалился под лед - его вытащили из воды с помощью конца Александрова.