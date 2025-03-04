В Хакасии стая домашних собак напала на 8-летнюю девочку

Стая домашних собак напала на восьмилетнюю девочку в хакасском селе Шира. Она направлялась в школу через парк.

У ребенка обнаружены множественные раны головы, лица, тела, рук и ног, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным ведомства, 3 марта в утреннее время девочка шла через парк в школу на территории села Шира. В какой-то момент на ребенка напала стая собак. Проходившая мимо женщина, услышав лай, бросилась на помощь и отогнала агрессивных животных. Девочку госпитализировали в медучреждение. В региональном СК уточняют, что часть нападавших собак принадлежат женщине, проживающей в частном доме рядом с парком. Со слов местных жителей, животные регулярно убегают с территории дома и ведут себя агрессивно.

"По данному факту Ширинским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 293 УК РФ "халатность". В рамках расследования будет установлена степень тяжести причиненного здоровью ребенка вреда. У ребенка зафиксированы множественные укушенные раны головы, лица, туловища и конечностей", - говорится в сообщении.