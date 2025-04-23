Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЧПЗона X

В Махачкале в перестрелке погибли трое полицейских

Изображение
Скриншот видео ТАСС

В Махачкале в результате нападения на наряд ДПС погибли трое полицейских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал МВД Дагестана.

В Махачкале злоумышленники напали на сотрудников полиции

"На пересечении улиц Керимова и Магомед Тагирова произошла перестрелка. Правоохранительные органы и экстренные службы проводят оперативно-разыскные мероприятия", - говорится в материале пресс-службы городской администрации. Сообщается, что злоумышленники скрылись на служебном автомобиле, один из нападавших был позже ликвидирован сотрудниками полиции. Объявлен план "Перехват".

В столице Дагестана произошла перестрелка

"По предварительным данным, сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь. Есть пострадавшие. Правоохранительные органы сейчас работают", - написал глава Дагестана Сергей Меликов в телеграм-канале. Несколько пострадавших доставлены в больницу.

нападениеперестрелкаДагестан