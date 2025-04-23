3.66 BYN
3.04 BYN
3.45 BYN
В Махачкале в перестрелке погибли трое полицейских
В Махачкале в результате нападения на наряд ДПС погибли трое полицейских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал МВД Дагестана.
"На пересечении улиц Керимова и Магомед Тагирова произошла перестрелка. Правоохранительные органы и экстренные службы проводят оперативно-разыскные мероприятия", - говорится в материале пресс-службы городской администрации. Сообщается, что злоумышленники скрылись на служебном автомобиле, один из нападавших был позже ликвидирован сотрудниками полиции. Объявлен план "Перехват".
"По предварительным данным, сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь. Есть пострадавшие. Правоохранительные органы сейчас работают", - написал глава Дагестана Сергей Меликов в телеграм-канале. Несколько пострадавших доставлены в больницу.