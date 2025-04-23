В Махачкале в перестрелке погибли трое полицейских

Скриншот видео ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/093bf556-6b3a-43ec-8259-2e46c96ff21f/conversions/a3200e6f-3ee5-4403-8bf5-de4178c431ea-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/093bf556-6b3a-43ec-8259-2e46c96ff21f/conversions/a3200e6f-3ee5-4403-8bf5-de4178c431ea-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/093bf556-6b3a-43ec-8259-2e46c96ff21f/conversions/a3200e6f-3ee5-4403-8bf5-de4178c431ea-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/093bf556-6b3a-43ec-8259-2e46c96ff21f/conversions/a3200e6f-3ee5-4403-8bf5-de4178c431ea-xl-___webp_1920.webp 1920w Скриншот видео ТАСС

В Махачкале в результате нападения на наряд ДПС погибли трое полицейских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал МВД Дагестана.

"На пересечении улиц Керимова и Магомед Тагирова произошла перестрелка. Правоохранительные органы и экстренные службы проводят оперативно-разыскные мероприятия", - говорится в материале пресс-службы городской администрации. Сообщается, что злоумышленники скрылись на служебном автомобиле, один из нападавших был позже ликвидирован сотрудниками полиции. Объявлен план "Перехват".