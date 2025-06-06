В Минске водитель легковушки скончался во время движения

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Водитель легкового автомобиля умер во время движения в Минске, в результате этого произошло ДТП. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на УГАИ ГУВД Минского горисполкома.

По предварительной информации, сегодня днем 88-летний водитель Volkswagen, двигаясь по улице Кальварийской, вблизи дома № 33/15 столкнулся с автомобилями Buick и Audi. Предположительно, мужчине стало плохо во время движения. Он скончался на месте происшествия.