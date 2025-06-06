Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЧПЗона X

В Минске водитель легковушки скончался во время движения

Изображение
Фото: sb.by

Водитель легкового автомобиля умер во время движения в Минске, в результате этого произошло ДТП. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на УГАИ ГУВД Минского горисполкома.

По предварительной информации, сегодня днем 88-летний водитель Volkswagen, двигаясь по улице Кальварийской, вблизи дома № 33/15 столкнулся с автомобилями Buick и Audi. Предположительно, мужчине стало плохо во время движения. Он скончался на месте происшествия.

Госавтоинспекция напоминает, что управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, запрещено. В случае если водитель почувствовал ухудшение самочувствия, необходимо остановиться в безопасном месте и отдохнуть. При необходимости следует вызвать скорую медицинскую помощь.

ДТПМинск