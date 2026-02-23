3.73 BYN
2.85 BYN
3.36 BYN
В Минске женщина поверила аферистам, оформила несколько займов и перевела им 40 тыс. рублей
Настойчивости нет предела: по просьбе аферистов минчанка взяла кредит и 17 раз переводила им деньги. Потеряла при этом женщина 40 тыс. рублей.
Мошенники ей позвонили под предлогом замены домофона, уговорили продиктовать код из отправленного СМС. Далее минчанку напугали, что на ее имя взято три кредита и что она должна взять другие для их погашения. Жертва обмана взяла несколько займов в банке.
Анастасия Ковалевская, старший инспектор группы информации и общественных связей Советского РУВД г. Минска:
"Минчанку запугали обыском в квартире и уголовным преследованием, порекомендовали взять зеркальный кредит. Она испугалась, оформила займ и 17 раз переводила деньги на счета аферистов. В общей сложности минчанка потеряла 40 тыс. рублей. На следующий день женщина проанализировала ситуацию и поняла, что стала жертвой обмана".
В МВД напоминают: сотрудники милиции, банков и других служб не звонят людям в мессенджерах, не предлагают продлить договор или принять участие в спецоперации и тем более не заставляют брать кредиты.