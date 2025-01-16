В Минском районе фура насмерть сбила женщину

Утром 16 января в Щомыслицком сельсовете водитель фуры сбил женщину, которая переходила проезжую часть вблизи пешеходного перехода, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Минского облисполкома.

На ул. Монтажников перед КПП возле складов 36-летний водитель на автомобиле Scania совершил наезд на 49-летнюю жительницу Жлобина, которая пересекала проезжую часть дороги вблизи пешеходного перехода, говорится в сообщении.

Очевидцы трагедии рассказывают: "Люди шли на работу по пешеходному переходу. Их пропускала фура. Женщина задержалась на переходе. Водитель большегруза, видимо, подумал, что все прошли, начал двигаться вперед и переехал пешехода".