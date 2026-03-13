В Минской области директор хозяйства и его сообщница попались на махинациях с запчастями

Директор одного из сельхозпредприятий столичного региона пойман на коррупции.

Мужчина, по версии милиции, организовал поставку запчастей в обход тендера, задействовав при этом подконтрольную ему фирму. Своим же подчиненным он давал незаконные указания. Когда об этом стало известно, на предприятие нагрянули оперативники БЭП.

Сергей Витушко, замначальника УБЭП УВД Миноблисполкома:

"34-летний директор сельхозпредприятия заключил фиктивный договор на поставку запасных частей без проведения процедуры закупки и подписания актов выполненных работ по обслуживанию и ремонту транспортных средств с коммерческой организацией, подконтрольной последнему. Мужчина дал указание бухгалтеру перечислить в пользу организации без подтверждающих документов порядка 15 тыс. рублей. Обслуживание сельхозтехники при этом не проводилось".

Сергей Витушко, замначальника УБЭП УВД Миноблисполкома