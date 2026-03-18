В Могилеве при пожаре в общежитии погибла женщина

В Могилеве в результате пожара в общежитии погиб человек. Возгорание произошло в одной из комнат блока на 4-м этаже 5-этажного здания по улице Кутепова.

К моменту приезда подразделений МЧС в здании наблюдалось сильное задымление. Жильцы верхних этажей оказались отрезаны от путей эвакуации продуктами горения. Спасателям удалось эвакуировать 18 человек, один из них ребенок.

При проливке конструкций и обследовании выгоревшей комнаты сотрудники МЧС обнаружили тело женщины. Причины пожара устанавливают специалисты.

