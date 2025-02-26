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В Мозыре устранили повреждение трубопровода и полностью восстановили теплоснабжение потребителей
Энергетики в Мозыре устранили повреждение трубопровода и полностью восстановили теплоснабжение потребителей. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство энергетики.
27 февраля в Мозыре произошло повреждение тепловой магистрали диаметром 700 мм. Специалисты предприятия "Гомельэнерго" оперативно приступили к устранению неполадки и восстановлению нормального функционирования системы теплоснабжения города.
При проведении ремонтных работ температура горячего водоснабжения временно снижалась ниже 50 градусов. При этом температура воздуха в домах и квартирах жителей Мозыря не опускалась ниже необходимых параметров.
Для координации действий был создан штаб, ход восстановительных работ находился под контролем Минэнерго и Гомельского областного исполнительного комитета.
Работы по ликвидации повреждения трубопровода успешно завершили, и 28 февраля в 3:30 теплоснабжение всех потребителей восстановили в полном объеме.