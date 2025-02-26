Фото Минэнерго news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8060b2f4-93d1-442e-b7d8-4db5f77f5146/conversions/4a5b110d-524e-447a-a81e-740d9cfa8524-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8060b2f4-93d1-442e-b7d8-4db5f77f5146/conversions/4a5b110d-524e-447a-a81e-740d9cfa8524-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8060b2f4-93d1-442e-b7d8-4db5f77f5146/conversions/4a5b110d-524e-447a-a81e-740d9cfa8524-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8060b2f4-93d1-442e-b7d8-4db5f77f5146/conversions/4a5b110d-524e-447a-a81e-740d9cfa8524-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото Минэнерго

Энергетики в Мозыре устранили повреждение трубопровода и полностью восстановили теплоснабжение потребителей. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство энергетики.

27 февраля в Мозыре произошло повреждение тепловой магистрали диаметром 700 мм. Специалисты предприятия "Гомельэнерго" оперативно приступили к устранению неполадки и восстановлению нормального функционирования системы теплоснабжения города.

При проведении ремонтных работ температура горячего водоснабжения временно снижалась ниже 50 градусов. При этом температура воздуха в домах и квартирах жителей Мозыря не опускалась ниже необходимых параметров.

Для координации действий был создан штаб, ход восстановительных работ находился под контролем Минэнерго и Гомельского областного исполнительного комитета.