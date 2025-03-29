В Мьянме зафиксировано новое землетрясение магнитудой 5,2

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29 марта в Мьянме произошло новое землетрясение. Толчки магнитудой 5,2 зафиксированы в двух километрах от столицы, сообщают сейсмологи.

Уже сутки спасатели и добровольцы разбирают обломки зданий в надежде отыскать под завалами выживших. Число жертв и пострадавших уже исчисляется тысячами. В столице страны нет света, не работает интернет.

Повреждены жилые и административные здания, больницы и инфраструктура, мосты и железнодорожные пути. Сюда направляют спасателей многие страны планеты, готовится оказать помощь пострадавшим также и ООН.

Не прекращаются поиски людей и на месте разрушенных зданий в столице Таиланда. В Бангкоке рухнул недостроенный небоскреб - погибли 10 человек, более 100 человек числятся пропавшими без вести. В королевстве зафиксировали 77 афтершоков.