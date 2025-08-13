Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Национальном аэропорту задержали иностранца с фальшивым паспортом

Мужчину с фальшивым паспортом задержали пограничники в Национальном аэропорту. Нарушителем оказался россиянин, который не смог на родине получить загранпаспорт по причине долговых обязательств.

Как сообщает Погранкомитет, иностранец попытался вылететь из Беларуси в ОАЭ. На паспортном контроле он предъявил белорусским пограничникам документ, который вызвал подозрения. После специальной проверки выяснилось, что страницу с данными владельца заменили.

За попытку пересечения границы нарушителю грозит штраф в районе 4 тыс. рублей, а за подделку документа - ограничение свободы на срок до 2 лет.

Госпогранкомитетзадержаниенарушение закона