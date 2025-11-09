Лавров: Москва требует ясности насчет заявлений США о ядерных испытаниях

Россия начала работу над поручением Владимира Путина по ядерным испытаниям, но ждет разъяснений от США, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Он отметил, Москва пока не получала никакой конкретики. По словам министра, в США нет единства по этому вопросу, и Россия будет действовать в зависимости от развития ситуации.