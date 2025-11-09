3.68 BYN
Лавров: Москва требует ясности насчет заявлений США о ядерных испытаниях
Автор:Редакция news.by
Россия начала работу над поручением Владимира Путина по ядерным испытаниям, но ждет разъяснений от США, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Он отметил, Москва пока не получала никакой конкретики. По словам министра, в США нет единства по этому вопросу, и Россия будет действовать в зависимости от развития ситуации.
Владимир Путин ранее поручил МИД, Минобороны и спецслужбам подготовить предложения о целесообразности начала подготовки к испытаниям, если другие страны нарушат мораторий договора.