В населенном пункте городского типа Тошковка в Луганской Народной Республике совсем недавно находились украинские войска и вели обстрел по своим же, вызывая ответный огонь. Сейчас населенный пункт выглядит удручающе - дома, высотки с пустыми глазницами, окна выбиты, стены разрушены частично. В проекте "Война и мир" люди рассказывают, почему не уехали отсюда , и продолжают ютиться в таких домах.

С 2014 украинские войска окопались в жилых кварталах, выгоняли людей из квартир, использовали гражданских лиц в качестве живых щитов. Танки расстреливали окна, снайперы сидели на крышах. Школа, где учились тысяча детей, уничтожена целенаправленно. Освобождение в 2022 далось кровью: капониры в дворах, мины повсюду, света нет до сих пор.

"Для меня Тошковка - концентрат многих военных преступлений, о которых мы говорим с 2014 года. У Анжелы Бакитько сестра прямо здесь погибла, - показывает уполномоченный по правам человека в ЛНР в России Анна Сорока. - Танк она видела сама, как они ездили и стреляли прямо в окна украинских домов. У нее родителей завалило в доме. Не получалось подлезть туда. Сами выковыряли родителей. Три года ковыряли по чуть-чуть, по плите, т.е. тела достали только через 3 года".

Поскольку все еще не разобрали, невозможно назвать точную цифру погибших. "Есть еще массовые захоронения, есть еще завалы. Поэтому пока до конца все не разберем. А время в этом процессе - это наш самый главный враг. Время и природа. Животные растягивают. Время забирает возможность опознать по прижизненной информации", - рассказывает она о реалиях жизни в Тошковке.

Люди живут в жилом квартале, но под ноги надо аккуратно смотреть. "По траве ходить не надо, - предостерегает женщина. - По асфальту ходим, натоптано уже очень много".

По ее словам, эти полуразрушенные дома - картина обстрелов от 2022-го, когда было освобождение поселка. "8 лет они стояли здесь и обстреливали наши все территории. Трасса называется Бахмутка, потому что она уходит прямо на Бахмут, если посмотреть по карте. Донецкий, Голубовское - это поселки, которые 8 лет прожили на линии соприкосновений. 500 метров было от первого окопа, где украинцы сидели. У нас бабулечка была в поселке Донецком, она уже умерла, к сожалению, у нее дом в 500 метров был, мы туда заползали к ней. У нее туалет в конце огорода. Вот она выходит в туалет, а неподалеку сидит боец со своей снайперской винтовкой, то по щеке ее черканет, то по другой".

Старушка была армянкой, она не хотела уезжать. Говорила, что ей и так пришлось набегаться за всю жизнь по всему Советскому Союзу, больше не хотела никуда.

Жительница Тошковки ЛНР России Анжела Бакитько показала все, что осталось от школы, которая была построена в 1972 году.

"Тысяча человек здесь обучалась до 2014 года. Они били намеренно, даже когда отступили в Горск, они уничтожали все дома. Можно же было отойти и все бросить. Пусть бы все было целое. Люди бы, может, возвратились. А так куда возвращаться? Они намеренно выгоняли танк, как говорят ребята, которые оставались здесь. И они каждое утро в определенное время этим дулом били по школе, били по новым домам.

Сергей Белов, помощник уполномоченного по правам человека в ЛНР:

"Часто спрашивают, как за такое короткое время появилась такая ненависть. Практически все школы, в том числе на территории Донбасса, и в целом по всей Украине спонсировались ЮНИСЕФ, но ЮНИСЕФ -это еще самый простой вариант. Многие спонсировались непосредственно Советом Европы в рамках всевозможных фондов (в первую очередь это Дания, это Финляндия). Я лично в кабинете директора нашел документы, договор о взаимодействии школы с баптистской организацией, договор о взаимодействии с комитетом Украина-НАТО. Были бейджи, т.е., судя по всему, туда к детям приезжали люди из комитета Украина-НАТО, соответственно вели какие-то беседы".

"Вот там капонир, вот там капонир, - показывает Анна Сорока. – Т.е. они внутри жилого массива окопались, устанавливали технику. С первых этажей людей выгоняли, поднимали наверх, чтобы прикрыть себя, чтобы наши смотрели, видели, что гражданские живут, т.е. живые щиты".

"Если мы говорим о преступлениях, то это использование гражданских лиц в качестве живых щитов и использование гражданских объектов в качестве защиты военной техники", - констатировала она.

"Выехали в Петровскую область. Куда все ехали, туда поехали мы, - вспоминает житель поселка городского типа Тошковка ЛНР Эдуард Бакитько. - Потому что отдельно ехать нельзя было. Говорят, те, кто ехал, за Лисичанском их останавливали, автобус пропускали. А в одиночной машине тыкали автомат в голову, становили на колени, что там с ними было дальше, никто не знает".

Мужчина рассказал, что на новом месте они пробыли недолго. "Люди разговаривают по-русски, нас понимают, выделили нам дом, мы пожили, но это не наша родина. И вроде наши все односельчане и многих знаешь, но это не те. Они остались там, но духом они не с нами. И мы через Запорожье собрались 6 семей и выехали 6 автомобилями назад сюда".

Волонтеры из Воронежской области отремонтировали комнату, которую теперь используют как местный ФАП. "Представьте, просто работающие люди берут отпуск и приезжают, делают ремонт. Душа требует что-то сделать, - предположила Анжела. - И также оборудование нам тоже волонтеры помогли привезти".

Другой местный житель говорит, что обстреливали намеренно, чтобы люди уезжали в Украину. Большинство уехало в Украину, а кто-то пошел в бомбоубежище, в подвалы. "Приезжали баптисты, технику специально давали, чтобы людей вывозили отсюда. Кто-то терпел, терпел, а у кого уже терпение кончилось, пришлось ехать. Били по домам. У них снайперы на крышах, в пятиэтажках укрепления хорошие были. Сами были в подвалах везде, там кровати и матрасы".

Оставаться нестрашно, рассказала Анжела. Есть надежда на то, что Тошковка восстановится. "Мы вот с Петром Ивановичем хотим, чтобы жизнь была. У нас же двое детей родилось после военных действий, уже под два годика", - рассказала она.

Люди хотя остаться дома, по ее словам, ведут свое хозяйство, сделали скважины, поставили солнечные панели и никуда ехать не хотят.