Инновации на производстве и комфорт в жизни: что подарили регионам Беларуси к празднику 7 Ноября

Из года в год Президент Беларуси Александр Лукашенко поддерживает добрую традицию - открывать новые объекты. Можно сказать, это уже стало белорусским брендом. Ко Дню Октябрьской революции в Беларуси традиционно реконструируют и вводят в строй важные объекты, в том числе социальные: поликлиники, детские сады, учебные заведения, спортивные комплексы, жилые дома, мосты и дороги.

Равномерное развитие регионов - важный аспект в построении сильного государства, где главное слово за экономикой и инновациями. И вот уже в Брестском районе - в свободной экономической зоне - запустили новое производство: приступили к выпуску изделий из алюминиевого профиля.

Метод экструдирования делает металл более прочным и эластичным, а еще он устойчив к коррозии, химическим веществам и механическим повреждениям. Благодаря новому проекту количество рабочих мест на предприятии увеличили до 250.

"Я рассматривала различные вакансии для себя и остановила свой выбор на молодом предприятии, потому что я люблю все новое. У нас хороший коллектив, достойная зарплата. Что еще надо? Я иду на работу с удовольствием. Надеюсь, что для меня будет рост, развитие вместе с предприятием", - рассказала укладчик-упаковщик предприятия по выпуску изделий из алюминия Ирина Боровик.

Иван Заруба, директор предприятия по выпуску изделий из алюминия:

"Наша ниша - не массовое производство профиля, который мы видим в магазинах и т.д. Наша ниша - конструкционный профиль. Это закрытие дизайнерских конструкционных решений, которых нет в каталоге. Сегодня рынок Беларуси насыщен российской продукцией, из Китая продукции очень много. Поэтому мы своим качеством профиля должны покорить и экспортную составляющую".

А на севере Беларуси, в Шарковщине, открылось многопрофильное плодоовощное перерабатывающее предприятие. Основной вид продукции - соки прямого отжима. Реализация проекта позволила организовать в городском поселке 20 новых рабочих мест.

В перспективе возможность трудоустройства получат 50 человек. Пока на линию поступили яблоки, но уже в следующем сезоне планируют переборку ягод и березового сока, также ассортимент разнообразят полезными сладостями из фруктов и меда.

Игорь Садовский, директор плодоовощного перерабатывающего предприятия:

"Мы будем перерабатывать порядка тысячи тонн яблок в сезон, у нас большие, грандиозные планы. Здесь масса зданий, которые принадлежат нашей компании, и мы будем потихоньку их реконструировать, запускать линию за линией и трудоустраивать местное население".

Инициатива "Один район - один проект" призвана раскрыть потенциал таких городских поселков, как Шарковщина. Для бизнеса - это возможность реализовать идеи, для районов - развитие.

Успешное развитие промышленного потенциала неразрывно связано с развитием логистики. В Гродно торжественно открыли движение по новому участку объездной дороги. Он соединил жилой и промышленный районы города. Протяженность - более 3 км, широкая четырехполосная дорога с разделительной полосой в 5 м для безопасности, также построили и реконструировали две кольцевые развязки, появились комфортные пешеходная зона и велодорожки.

Если экономика сильна, значит, будет укрепляться и социальная сфера - введен в эксплуатацию корпус нового палатного здания Гродненского областного онкоцентра. В нем разместятся приемное, а также радиологическое и химиотерапевтическое отделения.

Здесь уже действует лабораторно-диагностический корпус, а в новых отделениях до 80 пациентов проходят лучевую терапию.

Открылась и новая детская поликлиника в столичном микрорайоне Лошица - семиэтажное здание рассчитано на 480 посещений в смену. Отделения укомплектованы современным оборудованием. Кабинеты для физиопроцедур и клинико-диагностическая лаборатория. На первом этаже даже бассейн. Поликлиника будет обслуживать более 15 тыс. человек.

Денис Лопатин, главврач детской поликлиники № 18 г. Минска:

"На данный момент у нас существует два педиатрических отделения. Третье педиатрическое отделение у нас оказывает лечебную помощь детям в садах и школах. На базе нашего учреждения открывается хирургическое отделение, где будет оказываться хирургическая и травматологическая помощь детскому населению. Также у нас присутствует стоматологическое отделение, где в плановом порядке будет оказываться вся лечебная и профилактическая работа. Отделение медицинской реабилитации - все необходимое оборудование новое и качественное. Мы очень рады, что нам так повезло".

Подарок к празднику - обновленный детский сад - принимали и жители агрогородка Буйничи. Реконструкция затронула фактически все здание - кровлю, утеплили стены и потолки, установили современную сантехнику и оборудование для кухни, а также игровые. Детский сад рассчитан на 25 ребятишек.

"Сейчас все новое, детям очень нравится. Простор, современная мебель - все располагает к тому, чтобы дети чувствовали себя комфортно. Слова благодарности от всех родителей за то, что внесли такой вклад в развитие наших детей и будущих поколений", - поблагодарила жительница аг. Буйничи Александра Вульвач.

"Буйничи - это, наверно, самый уютный пригород из всех пригородов Могилева. Для полноценной жизни все есть. Такой подарок, конечно, шикарный, сад - просто загляденье. Смотрим и нарадоваться не можем", - поделилась радостью жительница аг. Буйничи Вероника Брутова.

Особое внимание уделено развитию юго-востока Могилевской области, и это не только льготные преференции для бизнеса и строительства жилья, но и создание необходимой инфраструктуры.

Жители Славгородского района стали участниками долгожданного события - открытия бассейна. Общая площадь - 1300 кв. м с двумя чашами для плавания взрослых и детей, а еще - зал для занятий фитнесом.

Также новый физкультурно-оздоровительный комплекс в подарок получили жители деревни Лесковка. Современная инновационная база - бассейн, сауна, спортзал - рассчитана на ежедневное посещение не менее 200 человек. Это место для будущих соревнований и турниров.

