Пожар в нацпарке "Тонгариро" в Новой Зеландии охватил 2,5 тыс. га

Непогода наблюдается в Новой Зеландии, в национальном парке "Тонгариро" разгорелся масштабный пожар. Он охватил более 2,5 тыс. га. На данный момент потушено лишь 20 %.

Для устранения катастрофы задействованы 8 вертолетов и 3 самолета. Из-за рельефа местности и масштаба пожара работа с воздуха более эффективна.