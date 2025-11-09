Запад мечтает убить русскость во всех, кто даже не считает себя русским по национальности - Сорока

"К сожалению, нет, - говорит она. - Я международное право преподавала почти 16 лет. И я сама в 2014 году осталась здесь (в ЛНР - прим. ред.), понимая, что у меня есть знания. Мне хотелось попробовать. Вы не представляете, как я ждала приезда Международного Комитета Красного Креста. Мне казалось, что эта организация прямо будет с людьми рядом в их страданиях там, где стреляют. Оказалось, что вовсе нет. Все политизировано, продано все, ангажировано все настолько в угоду империалистическим мечтам Европы и Британии поставить Россию на колени, убить русскость вообще во всех, кто даже не считает себя русским по национальности, но близок духом, именно русскостью своей, традициями, верой, мыслями, потому что они отдельные люди: белорусы, русские. У нас основа мышления другая. Это все их бесит, все выстроено под них. Поэтому международное право не работает. Международное гуманитарное право не работает. Оно работает, когда политически выгодно. Тогда оно работает. А так, к сожалению, это ручное такое право, право сильнейших. Кто-то, кто сильный, тот может себе позволить его не соблюдать. Но будет требовать от других, чтобы его соблюдали так, как ему хочется. Поэтому так себе право получилось".