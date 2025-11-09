В штате Парана в Бразилии объявлен трехдневный траур по погибшим из-за мощного торнадо

Как минимум 6 погибших, около 750 раненых и десятки разрушенных городов - юг Бразилии пережил один из самых мощных торнадо в своей истории. Порывы ветра достигали 250 км/ч.

Власти штата Парана, на который пришелся основной удар стихии, объявили 3 дня траура по погибшим. Спасатели продолжают разбирать завалы.