В штате Парана в Бразилии объявлен трехдневный траур по погибшим из-за мощного торнадо

Как минимум 6 погибших, около 750 раненых и десятки разрушенных городов - юг Бразилии пережил один из самых мощных торнадо в своей истории. Порывы ветра достигали 250 км/ч.

Власти штата Парана, на который пришелся основной удар стихии, объявили 3 дня траура по погибшим. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Есть опасения, что число жертв может возрасти. Люди эвакуированы, школы и больницы переполнены, а местные власти срочно организуют пункты временного размещения.

