Вашингтон приостановит поставки оружия союзникам НАТО из-за шатдауна

Поставки американского оружия союзникам по НАТО для Украины приостановлены из-за шатдауна в США, сообщает Axios. Речь о продаже оружия на 5 млрд долларов. Отмена поставок вооружений коснется в первую очередь Дании, Хорватии и Польши.

Рекордный для США шатдаун продолжается уже 40 дней, вводятся различные ограничения, в том числе отмена продовольственных пособий. Федеральным служащим и простым жителям приходится стоять в очередях за бесплатной едой. Люди находятся в неоплачиваемых отпусках, сотни авиарейсов отменены.