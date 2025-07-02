В Орше 8-летний мальчик выпал из окна на седьмом этаже

Следствие разбирается в обстоятельствах гибели 8-летнего мальчика из Орши. Ребенок получил несовместимые с жизнью травмы, упав с 7 этажа.

По предварительным данным, накануне мальчишка остался дома под присмотром бабушки вместе сестрой и братом (всего в семье 4 ребенка, младшему - год, старшему 10 лет).

Трагедия произошла всего за несколько минут, пока женщина вышла в соседнюю комнату. Вернувшись обратно, пенсионерка увидела открытое окно балкона и под ним лежащего на земле внука. Мальчика довезли в больницу, но спасти его было уже невозможно.