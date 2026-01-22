В Полоцком районе сын в порыве ярости забил ногами собаку своей матери

В Полоцком районе сын в порыве ярости убил собаку своей матери. Возбуждено уголовное дело.



Одним декабрьским днем девочка услышала скуление щенка, которое доносилось из мусорного контейнера. В нем находилась собачка Нюра, которая принадлежала 70-летней соседке. Животное спасли и забрали домой. Оказалось, пса выбросил сын пенсионерки. А когда животное вернули хозяйке, он все равно забил его до смерти ногами.