В Шумилино 41-летняя женщина втянула в интим-бизнес свою 16-летнюю дочь

По своим стопам повела и дочь-подростка. В Шумилино 41-летняя женщина втянула в интим-бизнес свою дочь, девочке 16 лет.

СК разбирается в обстоятельствах уголовного дела об организации и использовании для занятия проституцией заведомо несовершеннолетнего. В сентябре местный житель, который находился в своем гараже, увидел, как в соседнее помещение вошли взрослый мужчина и девочка. Вскоре он услышал тревожные крики, тогда очевидец заглянул внутрь и вызвал правоохранителей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра у 62-летнего мужчины и 16-летней девушки следователи изъяли мобильные телефоны. Анализ переписки показал: подросток систематически оказывала интимные услуги за деньги, а дальше проверка вскрыла жуткие факты - организатором этой незаконной деятельности оказалась мать девочки. Следствием установлено, что 41-летняя женщина лично занималась аналогичной деятельностью и вовлекла в нее дочь.

Оксана Лазько, официальный представитель УСК по Витебской области: