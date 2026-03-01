3.75 BYN
В США мужчина открыл стрельбу в баре - есть погибшие
Автор:Редакция news.by
В американском городе Остин мужчина открыл стрельбу по посетителям местного бара и прохожим, 2 человека погибли и еще 14 пострадали.
Преступник припарковал машину перед заведением и начал стрелять из пистолета по посетителям, которые находились на террасе. Затем он вышел и начал стрелять по прохожим на улице.
Мужчину ликвидировали полицейские. Им оказался 53-летний мигрант из Сенегала, получивший убежище в США в 2016 году. В автомобиле преступника сотрудники полиции обнаружили религиозную литературу.