В США мужчина открыл стрельбу в баре - есть погибшие

В американском городе Остин мужчина открыл стрельбу по посетителям местного бара и прохожим, 2 человека погибли и еще 14 пострадали.

Преступник припарковал машину перед заведением и начал стрелять из пистолета по посетителям, которые находились на террасе. Затем он вышел и начал стрелять по прохожим на улице.