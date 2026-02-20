В столице Чили на оживленном шоссе взорвался грузовик с жидким газом

В Сантьяго прямо на оживленном шоссе взорвался грузовик с жидким газом. Взрывная волна была настолько мощной, что ощущалась в радиусе до 200 метров, повредив не менее 50 припаркованных автомобилей и строения трех близлежащих предприятий.