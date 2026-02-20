3.73 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
В столице Чили на оживленном шоссе взорвался грузовик с жидким газом
Автор:Редакция news.by
В Сантьяго прямо на оживленном шоссе взорвался грузовик с жидким газом. Взрывная волна была настолько мощной, что ощущалась в радиусе до 200 метров, повредив не менее 50 припаркованных автомобилей и строения трех близлежащих предприятий.
В результате трагедии погибли по меньшей мере 4 человека, 17 получили ранения. Прокуратура Чили уже начала расследование обстоятельств, приведших к потере управления транспортным средством.