В столице Чили на оживленном шоссе взорвался грузовик с жидким газом

В Сантьяго прямо на оживленном шоссе взорвался грузовик с жидким газом. Взрывная волна была настолько мощной, что ощущалась в радиусе до 200 метров, повредив не менее 50 припаркованных автомобилей и строения трех близлежащих предприятий.

В результате трагедии погибли по меньшей мере 4 человека, 17 получили ранения. Прокуратура Чили уже начала расследование обстоятельств, приведших к потере управления транспортным средством.

