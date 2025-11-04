Результаты обрушения башни в центре Рима: один человек погиб, есть риск повторных инцидентов

башня Торре дей Конти обрушилась в центре Рима news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e7d6778-932c-4175-a574-21771607e869/conversions/c8b7fe49-d823-4b3f-9572-bb416c42c13a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e7d6778-932c-4175-a574-21771607e869/conversions/c8b7fe49-d823-4b3f-9572-bb416c42c13a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e7d6778-932c-4175-a574-21771607e869/conversions/c8b7fe49-d823-4b3f-9572-bb416c42c13a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e7d6778-932c-4175-a574-21771607e869/conversions/c8b7fe49-d823-4b3f-9572-bb416c42c13a-xl-___webp_1920.webp 1920w

В центре Рима 3 ноября 2025 года частично обрушилась знаменитая средневековая башня Торре дей Конти, расположенная недалеко от Императорских форумов и Колизея. Инцидент произошел во время реставрационных работ, когда внезапно рухнули внутренние несущие конструкции здания, которое пустовало десятилетиями.

В результате обрушения погиб 60-летний румынский рабочий Октэ Стройчи, который оказался под завалами и был извлечен живым спустя почти 12 часов, но скончался от остановки сердца в машине скорой помощи по пути в больницу. Еще трое рабочих были спасены с верхних этажей, один из них находится в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой.

Во время спасательных операций произошло вторичное обрушение, в результате которого пострадал пожарный (он получил травму глаза), а работы были временно приостановлены. Учитывая высокий риск дальнейших обрушений, спасатели использовали дроны и специализированное оборудование для доступа к завалам.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила надежду на положительный исход трагедии. "Я искренне надеюсь, что эта трагедия найдет положительный исход", - написала она в соцсетях до завершения спасательной операции.

Район, где произошел инцидент, оцеплен. Власти предупреждают о сохраняющемся риске повторных обрушений башни.

Прокуратура Рима начала уголовное расследование по факту причинения вреда здоровью по неосторожности и возможных нарушений техники безопасности, проводится техническая экспертиза причин обрушения.

Что известно о башне Торре дей Конти (Torre dei Conti)

Башня была сооружена в начале XIII века построена на остатках Храма Мира архитектором Маркионне Аретино по заказу папы Иннокентия III для семьи Конти ди Сеньи. Находится в самом сердце Рима, недалеко от Колизея и Императорских форумов, на границе с Римским форумом.

Изначальная башня была одним из самых высоких строений в Риме (ее высота достигала 60 м). Однако после землетрясений 1348, 1630 и 1644 гг. ее высота сократилась до 29 м.

В XIV-XVII вв. башня считалась непригодной для жизни и стояла заброшенной, в конце XVII века папа Римский Александр VIII восстановил ее и укрепил сохранившуюся нижнюю часть контрфорсами. Примерно в этом виде она дошла до наших дней.

В 1937 году итальянский диктатор Бенито Муссолини передал башню федерации штурмовых отрядов Ардити. В 1938 году в башне был устроен мавзолей генерала Ардити и президента федерации Алессандро Паризи, погибшего в том же году в автокатастрофе. Останки генерала до сих пор хранятся там в саркофаге римской эпохи.

В 2022 году были начаты работы по реставрации башни, которые планировалось завершить в 2026 году.

Другие обрушения в Риме

Обрушение башни Торре дей Конти - не первый подобный инцидент. В 2018 году обрушилась крыша церкви Сан-Джузеппе деи Фаленьями, построенной в конце XVI века.

Причиной стало разрушение двух из четырех несущих ферм крыши, что привело к падению двух третей резного деревянного потолка. Обрушение повредило часовню внизу - деревянные балки и терракотовая черепица разбросаны по полу, а одна балка пробила пол и потолок нижней капеллы.