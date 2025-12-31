Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Турции отменены десятки авиарейсов

Turkish Airlines приняла решение отменить более 60 рейсов из-за снегопадов в ряде городов.

Значительная часть страны с прошлой пятницы - под влиянием морозов. На 31 декабря из-за мощных снегопадов объявлен желтый уровень угрозы.

Уже сейчас в некоторых районах - сугробы с рост человека. Автомобили вязнут в снегу, а на дорогах сильная гололедица. Зафиксировано множество ДТП.

В 15 провинциях отменили занятия в школах, некоторые компании работают дистанционно.

