В Воложинском районе 23-летний водитель насмерть сбил женщину

25 января в Воложинском районе произошла смертельная авария. 23-летний водитель, двигаясь на автомобиле в направлении Гродно в крайней левой полосе движения, совершил наезд на 59-летнюю женщину.

Она, по предварительной информации, пересекала проезжую часть справа налево по ходу движения транспорта вблизи пешеходного перехода. Пешеход погибла.

В тот же день в Минске 52-летний водитель, двигаясь по гостевой стоянке, не предоставил преимущество и совершил наезд на 57-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход доставлена в больницу.