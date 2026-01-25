3.74 BYN
В Воложинском районе 23-летний водитель насмерть сбил женщину
25 января в Воложинском районе произошла смертельная авария. 23-летний водитель, двигаясь на автомобиле в направлении Гродно в крайней левой полосе движения, совершил наезд на 59-летнюю женщину.
Она, по предварительной информации, пересекала проезжую часть справа налево по ходу движения транспорта вблизи пешеходного перехода. Пешеход погибла.
В тот же день в Минске 52-летний водитель, двигаясь по гостевой стоянке, не предоставил преимущество и совершил наезд на 57-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход доставлена в больницу.
А вечером в столице причиной ДТП стал проезд на красный сигнал светофора. 47-летний водитель Geely столкнулся с авто Honda, двигавшимся на зеленый свет. 57-летняя пассажирка доставлена в учреждение здравоохранения для обследования.