В Южном Судане разбился пассажирский самолет: 14 погибших

В Южном Судане произошла трагедия. При крушении самолета погибли 14 человек.

Пассажирский борт Cessna местной авиакомпании выполнял внутренний рейс. По данным авиационных властей, связь с экипажем была потеряна примерно через 30 минут после вылета.

Машина упала примерно в 20 км от пункта назначения. На борту находились 13 пассажиров и пилот: 12 граждан Южного Судана и двое кенийцев. Все они погибли.