В Южном Судане разбился пассажирский самолет: 14 погибших
Автор:Редакция news.by
В Южном Судане произошла трагедия. При крушении самолета погибли 14 человек.
Пассажирский борт Cessna местной авиакомпании выполнял внутренний рейс. По данным авиационных властей, связь с экипажем была потеряна примерно через 30 минут после вылета.
Машина упала примерно в 20 км от пункта назначения. На борту находились 13 пассажиров и пилот: 12 граждан Южного Судана и двое кенийцев. Все они погибли.
По предварительным данным, причиной катастрофы могли стать неблагоприятные погодные условия, в частности низкая видимость. На месте падения ведутся поисковые работы, проводится идентификация погибших.