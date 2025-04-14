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В Жлобинском районе ребенок опрокинул на себя мангал с углями
В Жлобинском районе ребенок опрокинул на себя мангал с углямиnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd546801-a9bd-4e46-a655-b27d1980cf3d/conversions/15189a91-5d5e-4366-9128-b416b6511a96-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd546801-a9bd-4e46-a655-b27d1980cf3d/conversions/15189a91-5d5e-4366-9128-b416b6511a96-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd546801-a9bd-4e46-a655-b27d1980cf3d/conversions/15189a91-5d5e-4366-9128-b416b6511a96-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd546801-a9bd-4e46-a655-b27d1980cf3d/conversions/15189a91-5d5e-4366-9128-b416b6511a96-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Жлобинском районе мальчик опрокинул на себя мангал с углями. Ребенок в больнице, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельское областное управлении МЧС.
Инцидент произошел в воскресенье, 13 апреля, в д. Прибудок. Около 16:00 спасателям поступило сообщение о госпитализации мальчика 2016 года рождения, получившего ожоги.
По данным спасателей, играя во дворе частного жилого дома, ребенок опрокинул на себя мангал с углями. Его мама набрала номер скорой медпомощи. Ребенка с ожогами госпитализировали.
Фото: Юлия Новикова