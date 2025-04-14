В Жлобинском районе ребенок опрокинул на себя мангал с углями

В Жлобинском районе мальчик опрокинул на себя мангал с углями. Ребенок в больнице, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельское областное управлении МЧС.

Инцидент произошел в воскресенье, 13 апреля, в д. Прибудок. Около 16:00 спасателям поступило сообщение о госпитализации мальчика 2016 года рождения, получившего ожоги.

По данным спасателей, играя во дворе частного жилого дома, ребенок опрокинул на себя мангал с углями. Его мама набрала номер скорой медпомощи. Ребенка с ожогами госпитализировали.