Виртуальное знакомство обернулось для минчанина потерей 160 тыс. рублей
29-летний минчанин познакомился с девушкой на сайте знакомств. Общение быстро перешло к "общим интересам" - инвестициям.
Ему предложили зарегистрироваться на криптоплатформе и начать зарабатывать на цифровых активах. Сначала - обучение, потом сделки, рост "прибыли" прямо на экране. Схема выглядела убедительно: с ним работали "финансовый консультант" и "аналитик", показывали графики, подкрепляли все реальными новостями.
Постепенно суммы росли. Мужчина оформил несколько кредитов и даже передал доступ к своим банковским картам. Когда решил вывести деньги, начались "комиссии" и "страховые взносы". После очередного перевода связь с "инвесторами" оборвалась. Общий ущерб - более 160 тыс. рублей.
Инна Матуйзо, официальный представитель УСК по Минску:
"Злоумышленники с каждым разом предлагали молодому человеку совершать более крупные сделки. Увлеченный виртуальным общением с девушкой с сайта знакомств, которая всячески поддерживала "инвестиционные успехи", он оформил более пяти кредитов в различных банках, после чего передал "финансовому консультанту" полный доступ к картам. Закрыв очередную сделку, потерпевший решил воспользоваться денежными средствами и перечислить их на свою банковскую карту. Не желая расставаться с преступным доходом, аферисты отправляли ему электронные письма, содержащие инструкции по выводу финансов, в том числе требования об уплате комиссии и страхового взноса в размере 10 % от суммы. Выполнив все указания, молодой человек так и не получил заработанных денег. Осознав, что стал жертвой мошенников, он прекратил общение с виртуальной знакомой и обратился с заявлением в правоохранительные органы".