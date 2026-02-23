3.73 BYN
Впустил к себе перезимовать и во время пьяной ссоры нанес 16 ножевых ранений
Застолье, ссора, полтора десятка ударов ножом и раскаяние. 44-летнему жителю Шарковщины предъявлено обвинение в убийстве знакомого сельчанина, которого он незадолго до случившейся трагедии впустил к себе перезимовать.
По материалам дела, 11 февраля вечером во время очередного застолья между знакомыми внезапно вспыхнул конфликт. Будучи под воздействием спиртного хозяин схватился за нож и, по подсчетам экспертов, нанес 70-летнему гостю 16 ранений.
После мужчина направился к соседу и обо всем ему рассказал, однако тот ему не поверил. Воспринимать рассказанное всерьез заставил увиденный труп пенсионера. В то время как свидетель вызывал скорую и милицию, фигурант (к слову, он нигде не работает и уже был судим) дожидался их приезда, не пытаясь скрыться. Он во всем сознался. Расследование еще продолжается, его окончания обвиняемый ожидает под стражей.