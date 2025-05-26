3.76 BYN
3.02 BYN
3.43 BYN
Житель Гродно убил собаку, ему предъявлено обвинение
Как сообщили в СК, бесчеловечный поступок - дело рук 35-летнего местного жителя. Установлено, что четвероногого мужчина купил летом 2024 года. Этой весной пес начал страдать от недомогания и справлять естественную нужду в квартире. Так случилось и в тот трагический день. Однако вместо того чтобы помочь животному и обратиться к специалисту за помощью, обвиняемый решил действовать радикально.
Известно, что ранее фигурант не привлекался. Правда, злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у нарколога, при этом безработный. Возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель".