Житель Гродно убил собаку, ему предъявлено обвинение

Как сообщили в СК, бесчеловечный поступок - дело рук 35-летнего местного жителя. Установлено, что четвероногого мужчина купил летом 2024 года. Этой весной пес начал страдать от недомогания и справлять естественную нужду в квартире. Так случилось и в тот трагический день. Однако вместо того чтобы помочь животному и обратиться к специалисту за помощью, обвиняемый решил действовать радикально.