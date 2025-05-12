Житель Минской области пытался вывезти в Россию более 2 тонн цветного металла

Житель Минского региона собирался вывезти в Россию больше 2 тонн металлолома. И мог бы на этом заработать примерно 8 тысяч белорусских рублей. Но в планы вмешались правоохранители.



Водителя грузового "мерседеса" остановили под Борисовом, недалеко от агрогородка Лошница, сотрудники борьбе с экономическими преступлениями вместе с инспекторами ГАИ.



Документов на перевозимый груз у 49-летнего мужчины не имелось. А потому весь цветной металл, что был в машине, изъяли. В отношении водителя составлен протокол.