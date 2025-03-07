3.58 BYN
3.23 BYN
3.49 BYN
Житель Приморья открыл стрельбу с балкона из-за собаки
Житель Дальнереченска Приморского края с балкона устроил стрельбу из пневматического пистолета в сторону шпица, которого жилец соседнего дома вывел на прогулку, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщила в своем Тelegram-канале прокуратура региона. Об этом пишет РИА Новости.
По данным надзорного ведомства, инцидент произошел утром в пятницу в Дальнереченске.
"Мужчина, выйдя на балкон своей квартиры, произвел серию выстрелов из пневматического пистолета в сторону собаки породы шпиц, выгуливаемой жильцом соседнего дома и находящейся в непосредственной близости от хозяина. После сделанного владельцем собаки замечания мужчина произвел еще несколько выстрелов, сопроводив их нецензурными высказываниями", - говорится в сообщении.
В прокуратуре уточнили, что мужчина был трезв. По словам мужчины, его раздражал лай собаки и он стал стрелять в сторону шума, не целясь в собаку, пояснили агентству в надзорном ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия), его ход и результаты расследования поставлены на контроль. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, информирует надзорное ведомство.