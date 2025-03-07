Житель Приморья открыл стрельбу с балкона из-за собаки

Житель Дальнереченска Приморского края с балкона устроил стрельбу из пневматического пистолета в сторону шпица, которого жилец соседнего дома вывел на прогулку, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщила в своем Тelegram-канале прокуратура региона. Об этом пишет РИА Новости.

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел утром в пятницу в Дальнереченске.

"Мужчина, выйдя на балкон своей квартиры, произвел серию выстрелов из пневматического пистолета в сторону собаки породы шпиц, выгуливаемой жильцом соседнего дома и находящейся в непосредственной близости от хозяина. После сделанного владельцем собаки замечания мужчина произвел еще несколько выстрелов, сопроводив их нецензурными высказываниями", - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что мужчина был трезв. По словам мужчины, его раздражал лай собаки и он стал стрелять в сторону шума, не целясь в собаку, пояснили агентству в надзорном ведомстве.