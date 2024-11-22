Какие объекты соцсферы появятся в Минском районе, рассказал председатель РИК

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Председателю Минского районного исполнительного комитета Владимир Юргевич в интервью газете "7 дней" рассказал, как развивается социальная сфера в столичном регионе, какие объекты уже построены, а какие планируют возвести в ближайшее время.

"За два последних года серьезно преобразились наши амбулатории и ФАПы, - отметил Владимир Юргевич. - Отремонтированы кровли, фасады, лифты, системы отопления и пожарной автоматики, инженерные сети, внутренние помещения, заменены оконные блоки и двери, благоустроена территория. Приобретены сотни единиц медицинского оборудования".

Ко второму полугодию 2025 года планируется введение в эксплуатацию поликлиники на 1330 посещений в смену в деревне Копище. В планах - строительство новой поликлиники в Михановичах и модернизация с реконструкцией поликлиники в Сенице.

"Пожалуй, самым долгожданным для здравоохранения района стало начало строительства 1-й очереди поликлиники на 700 посещений в смену в Заславле в 2023 году, - констатировал глава Минского райисполкома. - При этом важнейшая составляющая эффективной системы здравоохранения - люди. Сегодня только в Минской ЦРКБ работает 1988 человек. Укомплектованность врачами там составляет 97,2 %, средним медицинским персоналом - 97,4 %".

Доступность гражданам услуг в сфере культуры Минского района обеспечивают 68 учреждений культуры: 30 учреждений клубного типа, 29 библиотек, 1 музей, 8 детских школ искусств. Знаковым событием в 2024 году стало открытие после капитального ремонта здания Шершунского сельского дома культуры.

Также в Минском районе функционируют 560 спортивных объектов, в том числе 71 спортивный зал, 114 приспособленных помещений, 6 спортивных трасс, 36 спортивных ядер, 2 стадиона, 5 конных манежей, 4 воднолыжные и парусные базы, 12 лыжных баз, 13 тиров и 2 стрельбища, 1 ледовый каток, 203 плоскостных сооружения, 30 бассейнов, 60 других физкультурно-спортивных сооружений.

Развитая инфраструктура позволила увеличить количество проводимых в районе спортивно-массовых мероприятий. "Если в 2020 году их было 67 с охватом в 4950 человек, то за 11 месяцев 2024 года прошло более 80 мероприятий, в которых участвовали 6 тыс. человек, почти половина из которых - дети", - пояснил Владимир Юргевич.