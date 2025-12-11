3.75 BYN
Обновленный Гродно: как за 2025 год облагородили город
У гродненских ребят утро начинается не с кофе и даже не с чая из школьной столовой, а с трудового фитнеса на свежем воздухе с пользой для здоровья и родного города.
"Мне нравится делать родной город чище. Мы с классом часто ходим на такие мероприятия, да и приятно, когда гуляешь с друзьями на улице, ходить по чистой улице", - сказал один из мальчишек.
Хорошо, когда есть такие неравнодушные люди. Местные власти говорят, что для Гродно это не редкость. Благодаря инициативе жителей Октябрьского района в 2025 году на улице Репина появилась современная детская площадка.
Олег Белинский, председатель Гродненского городского Совета депутатов:
"Благодаря тому, что в Гродненской области была практика реализации гражданских инициатив (а теперь это есть в законе в 361-й статье "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь"). У нас ежегодно проводятся конкурсы, также мы вышли с ходатайством перед областным советом, чтобы изготовить и установить такую площадку. Мы высчитали, что такая площадка стоит примерно 80 тыс. белорусских рублей, а если ее оформить через гражданские инициативы, то гражданам необходимо было внести 10 % от этой суммы. Скажу большое спасибо неравнодушным людям, которые позволяют установить в нашем городе такие площадки".
Рядом находится загс, много домов, учебных заведений, в том числе дошкольных, поэтому в теплый сезон поток людей большой. Гуляют и детки с ограниченными возможностями, и специально для них создали все необходимые условия. Да, недостаточно только построить и ввести новый объект. Настоящий хозяйский подход заключается в постоянном поддержании порядка, ведь бережная эксплуатация может значительно продлить срок службы.
"После ввода в эксплуатацию данного детского оборудования мы, как эксплуатирующая организация, ведем ежедневный контроль, осмотр детских элементов и оборудования на наличие повреждений и дефектов. Отмечу, что за время эксплуатации и ввода весной прецедентов по поводу выявленных нарушений, дефектов не было замечено. Это не может не радовать", - обратил внимание начальник ЖЭС № 15 УЖРЭП Октябрьского района Гродно Илья Пойманов.
По словам первого заместителя главы администрации Октябрьского района Гродно Олега Михальченко, данное место всегда пользовалось популярностью, поэтому горожане неоднократно обращались с инициативой обустроить сквер по улице Дарвина. В Год благоустройства данная инициатива не осталось без внимания властей. По поручению руководства города коммунальными предприятиями в кратчайшие сроки были выполнены работы по обустройству зоны отдыха - построены пешеходные дорожки, установлены скамейки, качели, детское игровое оборудование, освещение, а также скульптурная композиция.
Объект открыли в канун Дня города. Этот праздник в Гродно отмечают в начале сентября. Считанная теплая неделя осени показала, что место будет популярным. Да и сейчас, в холодное время года, да еще и в будний день, люди идут сюда целенаправленно.
Людей слушают и слышат, а это очень важно. Так, благодаря совместным усилиям, город становится только лучше.
Как наводится порядок в каждом регионе Беларуси. Где качество жизни действительно вышло на новый уровень, а где кто-то недоработал. Об этом смотрите в новом выпуске проекта "На контроле Президента".
Главное фото: sb.by