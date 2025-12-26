Председатель Барановичского горисполкома рассказал, как будет развиваться город в 2026-2030 годах

Барановичи - промышленный город. Основу на следующую пятилетку там уже заложили. В городе начаты инвестпроекты, которые станут драйверами роста в будущем.

Например, там реализовывается совместный с российскими авиастроительными компаниями проект - многоцелевой легкий двухмоторный самолет "Освей". На сегодняшний день первый производственный корпус введен в эксплуатацию, ведется строительство второго, параллельно с этим идет и обучение специалистов. Надо отметить, что в Беларуси не было авиастроительной школы, однако Президент Беларуси Александр Лукашенко не раз говорил о хороших компетенциях в части ремонта военной и гражданской авиации. Но "Освей" - совершенно новая стезя, и что особенно приятно, что это будет не только производство самолета, а непосредственное участие белорусов в его разработке.

"В Беларуси есть свой автомобиль, а в следующей пятилетке будет и свой самолет. Кроме "Освея", развивается технопарк, есть и другие проекты, на которые смотрят с большой перспективой, потому что на каждом из наших предприятий есть проекты на будущую пятилетку - производство передней оси автобусов, которая будет запущена на Барановичском автоагрегатном заводе, расширение литейного производства на Барановичском станкостроительном заводе", - сообщил в "Актуальном интервью" делегат VII Всебелорусского народного собрания, председатель Барановичского горисполкома Максим Антонюк.

Помимо перечисленного, в 2026 году запланировано завершение модернизации филиала "Савушкин продукт", который располагается в Барановичах, с увеличением мощности переработки молока в два раза. Это позволит создать еще более 300 рабочих мест. "В технопарке "Бурштын" уже имеется шесть резидентов. К слову, конкурс составил в два раза больше, и он показывает интерес частного бизнеса. Это очень хорошая синергия, когда бизнес заходит уже в готовые площади, а от будущих производителей необходима только установка оборудования и запуск производства, что очень сокращает инвестиционный цикл", - рассказал председатель Барановичского горисполкома.